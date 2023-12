Influencer atingida a tiros em bar de Manaus morre no dia de seu aniversário

A jovem completaria hoje os seus 26 anos. O homem que a acompanhava no carro e foi atingido por 6 disparos, Maike Patrik Lira dos Santos, de 32 anos, segue internado no mesmo hospital. Já ela foi atingida com um tiro na boca.

Manaus/AM - Morreu nesta quarta-feira (20), Ivone Dantas Fernandes, conhecida como Victorinne Fernandes. Ela estava internada no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio desde o último sábado, quando foi baleada dentro de um carro, em frente ao bar e restaurante Caritó, no bairro Aleixo.

