Industriário fica preso às ferragens após dormir ao volante e se chocar contra poste em Manaus

A estrutura de concreto foi ao chão e uma equipe da concessionária de energia realiza a troca do poste e da fiação no local.

Familiares informaram que a vítima trabalha no 3° turno em uma empresa do Distrito Industrial. Eles acreditam que ele o homem tenha cochilando ao volante e acabou por invadir o canteiro central e acertar o poste.

Manaus/AM - Um homem ficou ferido ao perder o controle da direção do carro e colidir com um poste de iluminação pública na Avenida das Torres, na manhã deste domingo (12).

