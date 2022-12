Índio diz que foi agredido por PMs e obrigado a comer areia durante reintegração de posse em Manaus

Manaus/AM – Indígenas que ocupavam uma área da invasão Nova União 2, no bairro Nova Cidade, zona norte, denunciam que foram agredidos por policiais militares durante o cumprimento de um mandado de reintegração de posse que ocorre desde as primeiras horas da manhã de hoje (6). Uma das vítimas revela que foi obrigada a comer areia durante as agressões.

“O tenente fez eu comer areia. Eu estava questionando por todos que estão aqui comigo, eu moro aqui já vai fazer dois anos (...) depois me algemaram, torceram o meu braço e queriam me matar. Me chamaram até de traficante, mas eu não sou, eu sou cidadão de bem”, afirma Geovane Correia Brito, 24 anos, da etnia Cambeba.

Vários outros moradores alegam que testemunharam as agressões. “Eles bateram em um índio, levaram ele (Geovane) para trás, porque estava todo mundo entrando aqui, focada na frente e levaram ele para trás”, diz Aline Souza, outra moradora da comunidade.

A mulher diz que mora no local há 5 meses e que durante todo este tempo, nunca foi notificada sobre uma possível retirada. Ela relata que a polícia já chegou mandando todos e derrubando os barracos com todos os pertences das famílias dentro.

“Não foi avisado, eles chegaram e deram apenas minutos para tirarmos as coisas. Olha ali, já estão metendo fogo. Muita gente não deu tempo de tirar nada porque o pessoal foi trabalhar 5h e deixaram suas coisas e os vizinhos que ainda tiraram algumas coisas, o resto queimaram tudo, quebraram tudo”, lamenta Aline.

Os moradores alegam que as famílias que residem na área não tem condições de pagar aluguel e por isso, se estabeleceram na invasão.