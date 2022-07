Indignado, prefeito pede perdão a ambulante após ação de fiscal do Implurb em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, se indignou com a ação de um fiscal do Implurb que confiscou a mercadoria de um ambulante vendedor de queijo, na Ponta Negra, no domingo (24).

David Almeida indignado com ação de fiscal da prefeitura pede perdão a ambulante pic.twitter.com/pRZhJ8xMR1 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 26, 2022

“Em nome da Prefeitura de Manaus eu quero aqui me solidarizar com o ambulante e com a família do ambulante que foi abordado no de forma indevida e excessiva no último domingo por um fiscal da Prefeitura de Manaus. (…) A prefeitura não concorda [com essa postura] e eu quero aqui pedir desculpas ao ambulante e a família do ambulante e da forma como você se indignou, eu também me indignei e dessa forma eu peço desculpas e perdão”, disse o prefeito.

Ontem, a prefeitura informou que abriu um procedimento administrativo para investigar a conduta do servidor.