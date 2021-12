Indicação Geográfica do abacaxi é lançada no stand do Sebrae na 43ª Expoagro

O Sebrae foi o anfitrião do lançamento da Indicação Geográfica do abacaxi da Associação de Produtores de Abacaxi da Região de Novo Remanso (Encaren) em seu stand da 43a Expoagro do Amazonas.

Na ocasião, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae, Muni Lourenço, destacou" que trata-se de uma conquista extraordinária, que permitirá duplicar as vendas dos produtores contemplados, pelo que representa mercadologicamente a IG do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)".

Muni frisou também que as três comunidades agraciadas: Novo Remanso, Vila do Engenho e São Francisco do Caramuri receberam o apoio do Sebrae em todo o processo da conquista da indicação. " É prioridade para nós, por tudo que ela representa de fortalecimento da interiorização da economia no Amazonas Profundo".

O secretário da produção rural do Amazonas, Sistema Sepror, Petrucio Magalhães, disse que a IG é a prova de que o Amazonas produz os melhores abacaxis do Brasil e que além da fruta, toda a cadeia produtiva se beneficia, conferindo a região um diferencial nacional de mercado".

Na condição de representante do governador Wilson Lima no evento, Petrucio Magalhães observou "que o Estado tem oferecido as condições técnicas de extensionismo de campo e financeiras, com financiamentos, via Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), para que os produtores ampliem suas atividades, gerando mais receita,renda e empregos no campo".

O presidente do Idam,Valdenor Cardoso," disse " que a instituição que preside, juntamente com todo o Sistema Sepror, tem trabalhado para avançar ainda mais, com as potencialidades do abacaxi como a criação de agroindústrias de polpa; mas também focado nos mercados regional, nacional e internacional. Temos que sempre pensar grande e a IG nos incentiva mais nesta direção".

A diretora técnica do Sebrae, Adrianne Antony Gonçalves, disse que a IG de Novo Remanso e região "é uma conquista histórica, com o DNA do Sebrae, que sempre esteve envolvido nos processos de organização e metodologia para esta conquista junto ao INPI".

Ela frisou, que o lançamento no stand do Sebrae, na 43a Expoagro, é uma forma de reconhecimento por todo este trabalho coletivo".

Vinicius Lopes do Mapa, que na ocasião representava Guilherme Pessoa, superintendente da instituição no Amazonas, salientou "a importância da organização dos produtores rurais, que com abnegação e união, conquistaram uma das mais importantes indicações do Brasil".

O presidente da Adaf, Alexandre Araújo, disse "que foram 4 anos de mobilização para se chegar a IG de Novo Remanso e região, e que ele tem acompanhado, junto com sua equipe, a seriedade e preocupação dos produtores rurais do abacaxi, quanto à qualidade das boas práticas, como com a saúde vegetal das lavouras".

O presidente da Encorem, Daniel Leandro da Silva, agradeceu a presença das autoridades e os produtores rurais, pela união e dedicação coletiva na busca desta importante vitória para o setor primário amazonense. E que daqui pra frente haverá outras boas surpresas, mas que o Estado, especialmente a ADS, precisa comprar mais abacaxis da região com IG para auxiliar na geração de riquezas, que vão beneficiar centenas de famílias".

Empório natalino

O Sebrae, com seus 72 expositores no mega stand da 43a Expoagro, registra centenas de negócios, empoderando a cadeia produtiva do setor primário e da bioeconomia. Segundo Maria de Jesus (Dije), coordenadora das atividades do Sebrae na feira, merece destaque "que o Empório Natalino do Sebrae se transferiu para a Expoagro, e que o sucesso do evento, nesta retomada presencial, após os períodos mais difíceis da pandemia, mostra que o Sebrae continua de mãos dadas com os micros e pequenos empresários do Amazonas, mas com todos os cuidados sanitários na preservação da saúde dos produtores e dos consumidores".