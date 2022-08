Incêndio volta a se espalhar em vegetação e ameaça atingir casas em Manaus

Manaus/AM – Um incêndio que começou na tarde dessa terça-feira (23), em uma área de vegetação na rua Preciosa, no bairro Jorge Teixeira, continua a se propagar na manhã de hoje (24), depois que alguns focos reacenderam e ganharam proporção durante a noite e madrugada.

As chamas começaram depois que populares atearam fogo em lixeira a céu aberto e perderam o controle da situação.

Durante o incêndio, moradores chegaram a deixar suas casas com medo de que o fogo chegasse até elas. No início da noite o incêndio foi controlado e o Corpo de Bombeiros saiu do local.

Contudo, novos focos surgiram no decorrer da madrugada e voltaram a se espalhar nesta manhã. Por conta disso, os agentes estão novamente no local e tentam extinguir as chamas.