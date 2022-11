Incêndio na fábrica da Rodrigues Colchões já dura mais de 9 horas em Manaus

Ao menos 20 homens atuam para extinguir as chamas e fazer o rescaldo do que sobrou da estrutura. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros permanecem no lugar e mais de 100 mil litros de água já foram usados.

Manaus/AM – Nove horas após o incêndio que destruiu um galpão e parte da fábrica Rodrigues Colchões no bairro Tarumã, na zona oeste, bombeiros continuam no local na manhã desta sexta-feira (11), tentando apagar os focos de fogo que ainda aparecem em meio aos destroços.

