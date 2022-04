Incêndio destrói casas e se alastra em bairro de Manaus; vídeos

Manaus/AM - Um incêndio atingiu uma casa e se alastrou para outras residências na manhã deste sábado (30), na rua Nova Olinda, no bairro Raiz, na zona Sul de Manaus.

Incêndio atinge casas na zona Sul de Manaus pic.twitter.com/jWpqSXhTwE — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 30, 2022

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), pelo menos 4 casas teriam sido atingidas. Socorristas estão no local para conter as chamas. Mais informações serão repassadas em breve pelo Comandante-Geral do CBMAM.