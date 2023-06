Incêndio destrói apartamento e deixa moradores em pânico em Manaus, veja vídeos

A equipe do Portal do Holanda entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o ocorrido, mas até a publicação desta matéria, a corporação ainda não havia dado retorno.

O incêndio ocorreu no bloco 01 e no imóvel era possível ouvir pequenas explosões e objetos quebrando conforme o fogo avançava.

Manaus/AM - Um apartamento pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (7), no Conjunto Eldorado, na zona centro-sul.

