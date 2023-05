Imposto de Renda: Contribuinte pode doar restituição a Fundo Estadual do Idoso no Amazonas

Manaus/AM - Contribuintes que ainda não declararam o Imposto de Renda em 2023 podem doar parte de sua restituição para a campanha nacional “Declare Solidariedade e Restitua Sorriso”, que destina a doação ao Fundo Estadual do Idoso, voltado a assegurar direitos sociais das pessoas idosas, além de criar condições para promover autonomia e participação em sociedade.

O Fundo Estadual do Idoso é mantido por fontes previstas no artigo 2º da Lei nº 4.737/2018, incluindo os recursos provenientes de doação de pessoas físicas ou jurídicas, que podem ser deduzidos do imposto de renda. Pessoas físicas podem doar até 6%, e pessoas jurídicas, até 1% da restituição.

As principais ações do Fundo incluem o apoio a programas e projetos que visem a proteção, defesa e garantia de direitos dos idosos. O valor das doações são empregados em atividades alinhadas às políticas de atendimento previstas na Lei Federal nº 10.741.

Como doar

O contribuinte precisa declarar seu Imposto de Renda pelo modelo completo para que seja possível efetuar a doação. No ato da declaração é necessário definir qual a causa ou iniciativa apoiar e fazer a doação escolhendo o CNPJ do Fundo Estadual do Idoso: 40.762.892/0001-82.

Os dados bancários do Fundo são: Banco do Brasil, código: 00, agência 3563-7, conta corrente 10800-6. Em caso de dúvidas, o contribuinte pode contactar a Sejusc pelos endereços [email protected] ou [email protected]

