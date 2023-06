Número de atendimento do Implurb é clonado por criminosos em Manaus

O requerente deve enviar por e-mail o requerimento padrão, que é encontrado no site do Implurb (implurb.manaus.am.gov.br), com os documentos necessários em formato PDF.

Processos de solicitação de Certidões de Informação Técnica (CIT), alvarás de construção, certidões de Habite-se, desmembramentos, dentre outros serviços do órgão continuam sendo atendidos com formalização por meio eletrônico pelo [email protected] .

O atendimento presencial segue de 8h às 14h, sem intervalo. No site do Implurb, o requerente deve acessar a aba “Fale Conosco” onde vai encontrar os números atualizados e em operação, em horário comercial. Formalização de processos, orientações, anexos de documentos, entregas de pareceres e certidões estão entre os serviços prestados pelo Implurb.

Segundo o Implurb, o setor técnico e de material foram acionados para fazer o bloqueio e o Boletim de Ocorrência. A Gerência de Atendimento (Geat) segue atendendo apenas com os canais para agendamento prévio: (92) 3625-2947, de 8h às 14h, além do (92) 98842-1031, somente WhatsApp, exceto feriados e pontos facultativos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.