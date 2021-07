Implurb alerta população sobre falso cadastro de R$ 30 para a casa própria

Em razão das medidas de prevenção para o novo coronavírus, a Vpreshaf segue com o atendimento presencial ao público suspenso. Agendamentos e informações podem ser solicitadas via e-mail, pelo [email protected]

“É importante que as pessoas fiquem atentas a possíveis golpes, cada vez mais comuns. No momento, não estamos fazendo novos cadastros devido à lista de espera do nosso banco de dados”, afirmou Renato. Os dados cadastrais disponíveis hoje na rede municipal são interligados ao Sistema Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH).

