Ifam lança editais com mais de 3 mil vagas em cursos técnicos e de graduação

Manaus/AM – Os editais com mais de 3 mil vagas para cursos técnicos e de graduação do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) já estão disponíveis. As inscrições iniciam na segunda-feira (27) e seguem até o dia 12 de dezembro de 2023. Confira os editais no fim da reportagem.

As vagas são para o ano letivo de 2024 e estão distribuídas entre Manaus e o interior do estado.

Para cursos técnicos de nível médio são oferecidas mais de 3 mil vagas nas modalidades integrada, subsequente e integrada na modalidade EJA.

Para cursos de graduação, são oferecidas cerca de 400 vagas.

Cursos técnicos de nível médio

Modalidade integrada - Destinada a pessoas abaixo dos 18 anos de idade e que tenham finalizado o ensino fundamental; Seleção por meio de notas das disciplinas de Português, Matemática e Ciências do 7° e 8° anos do ensino fundamental.

Modalidade integrada na modalidade EJA - Destinada a pessoas com 18 anos de idade ou mais e que tenham finalizado o ensino fundamental; Seleção por meio de notas das disciplinas de Português, Matemática e Ciências do 7° e 8° anos do ensino fundamental.

Modalidade subsequente - Destinada a quem finalizou o ensino médio; Seleção por meio de notas das disciplinas de Português, Matemática, Física, Química e Biologia do 1° e 2° anos do ensino médio.

Já os cursos de graduação serão pelo edital próprio do Ifam com a seleção por notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2020, 2021 e 2022. Ou pelo SiSU 2023.