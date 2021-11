IEL Amazonas abre 35 vagas de estágio para nível técnico e superior; confir

Manaus/AM - Cerca de 35 vagas de estágio são oferecidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) com atuação em regime presencial. A seleção possui 25 vagas para estudantes de nível superior, com bolsas que vão de R$ 650,00 a R$ 1.000,00 reais, e 10 para nível técnico, com remuneração que vai de R$ 600,00 a R$ 1.000,00.

As vagas para nível superior são para os cursos de Administração (oito), Ciências Contábeis (quatro), Marketing (quatro), Design Gráfico (uma), Engenharia Elétrica (uma), Tecnologia da Informação (quatro), Comunicação Social e, ou Jornalismo (uma), Pedagogia (uma) e Nutrição (uma). Para nível técnico, as vagas são para Técnico em Informática (oito), Técnico em Eletrônica (uma) e Técnico em Eletroeletrônica (uma).

Os interessados devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e pelo Whatsapp (92) 98134-0259.