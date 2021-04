Idosos e pessoas de 37 a 40 anos com comorbidades recebem vacina em Manaus

Clube do Trabalhador do Sesi/Am (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José)

Hoje também serão aplicadas as segundas doses da vacina CoronaVac/Butantan em idosos de 60 a 63 anos e pessoas com alguma das três comorbidades atendidas inicialmente, e começará a ser aplicada a segunda dose dos idosos que receberam a primeira dose da AstraZeneca entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro.

Manaus/AM - A Semsa vacina nesta sexta-feira (23), pessoas de 37 a 40 anos que se enquadram no grupo prioritário com comorbidades pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

