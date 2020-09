Idosos de Manaus têm atendimento do TeleSaúde via WhatsApp

Manaus/AM – Para celebrar o dia nacional do idoso, comemorado em 1˚ de outubro, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em parceria com o Núcleo de Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), expande seu serviço de TeleConsulta para toda a população idosa de Manaus. O atendimento estará disponível via WhatsApp (92) 98431-2601, durante todo o mês de outubro, para pessoas a partir de 60 anos de idade. O programa TeleSaúde FUnATI foi lançado há 4 meses para atender as demandas de saúde e prevenção durante a pandemia e já realizou mais de 800 atendimentos com alunos cadastrados da instituição. O serviço conta com uma equipe multidisciplinar da Policlínica Gerontológica da FUnATI, que é composta por profissionais como médicos com especialidade em geriatria e clínico geral, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas e assistente social. Eles estarão à disposição para esclarecer e orientar sobre os cuidados com o coronavírus e também dar continuidade aos atendimentos de doenças pré-existentes como diabetes e hipertensão.

Como funciona

Para acessar o serviço, basta enviar uma mensagem para o canal de atendimento disponibilizado somente via WhatsApp (92) 98431-2601, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O usuário passará por uma triagem inicial, informando seu nome completo, CPF, número da carteira do SUS, data de nascimento e o motivo do atendimento. O primeiro contato será realizado por um profissional enfermeiro que fará a análise das solicitações para posteriormente encaminhar à equipe especializada da Policlínica Gerontológica da FUnATI.

De acordo com o reitor da FUnATI, Euler Esteves Ribeiro, o uso da tecnologia pelos idosos já era uma realidade dos alunos que costumavam realizar cursos digitais na instituição e a TeleConsulta foi mais um avanço para garantir o apoio aos mais de 3 mil alunos matriculados na FUnATI. "Envelhecer com qualidade sempre foi nossa missão maior como instituição e neste mês de comemorações ao idoso, vamos oferecer este serviço a todos os idosos de Manaus, com meta de expandir para o interior até o final de ano", destacou.