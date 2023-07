Idosa é salva por vizinho após casa pegar fogo em Manaus

As circunstâncias do incêndio são investigadas.

De acordo com testemunhas, moradores da área disseram que viram as chamas saindo da casa, e um dos vizinhos resolveu entrar na casa e resgatar a mulher, que estava dentro do quarto.

Manaus/AM - A idosa Maria B. de Farias, de 70 anos, foi salva pelo vizinho, após sua casa pegar fogo no bairro do Mauazinho, na rua Santa Helena, Zona Leste de Manaus.

