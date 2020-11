HUGV promove 9ª Jornada de Saúde da Amazônia Ocidental

Manaus/AM - O Hospital Universitário Getúlio Vargas, filiado a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HUGV/Ebserh), realizará, no período de 2 a 4 de dezembro a 9ª Jornada de Saúde da Amazônia Ocidental com o tema: Saúde e Inovação. As inscrições são gratuitas e os participantes receberão certificado de horas complementares.

Devido a pandemia de covid-19, a jornada acontecerá de forma integralmente on-line, por meio de um aplicativo criado por uma equipe de profissionais e estudantes locais. O ambiente virtual foi viabilizado para permitir ao público uma experiência ampla e atraente ao longo do evento, com espaço para networking e bate-papo com os palestrantes.

“O HUGV, mais que um hospital de referência, é o mais importante centro de formação de profissionais da área de saúde do Estado do Amazonas e esta jornada nada mais é que a concretização desta vocação, realizada em um ambiente novo, virtual, com segurança e facilidade que a tecnologia oferece, especialmente importantes neste contexto de pandemia”, comentou a gerente de Ensino e Pesquisa do HUGV e uma das coordenadoras da jornada, Deborah Laredo Jezini.

O objetivo do evento é promover a interação entre acadêmicos e profissionais da área da saúde sobre temas multidisciplinares que envolvam a inovação científica e métodos inclusivos dentro dos hospitais. “Pensamos em um espaço que ofereça conexão entre as pessoas e, principalmente, um networking entre nossos pesquisadores e a vasta gama de profissionais que trabalham com tecnologia, inclusive na nossa cidade”, resume Deborah Jezini.

Confira a programação

A programação conta com especialistas de diversas áreas, compartilhando suas experiências em palestras e mesas redondas. Referência no Amazonas na busca por tecnologias de inclusão digital e social para pessoas com deficiência e criador do Mouse Ocular, o professor Manuel Cardoso (Ufam) fará a conferência de abertura, com o tema Como a inteligência artificial pode mudar a cara da saúde.

No segundo dia, o ganhador do prêmio Expoepi 2019 (Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças), Marco Antônio Rodrigues, apresentará uma minipalestra com o tema Inovação na Saúde Pública - Savan: Uma ferramenta para acompanhamento e correção sistemática de notificações compulsórias.

Outros temas destacados no evento são 'Tecnologia da Informação na Saúde Digital', 'Dispositivos mHealth' e 'Cuidados cruciais na UTI Covid-19'. Durante o evento, haverá também dois concursos de produção científica com premiações: Prêmio Jovem Cientista e Prêmio Saúde em Ação.

Para realizar a inscrição acesse o link http//app.jornadahugv.com.br