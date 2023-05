Hospital procura familiares de pacientes internados após serem agredidos em Manaus

A unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias dos pacientes, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

De acordo com o serviço social, o homem possui tatuagens pelo corpo que podem ajudar na identificação, sendo uma de um leão na perna e outra de Nossa Senhora no braço.

O primeiro paciente trata-se de um homem que foi levado ao HPS pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser vítima de agressão física no dia 29 de abril. Ele está sob os cuidados da equipe médica e de enfermagem do hospital.

