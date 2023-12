Hospital pede ajuda para encontrar mulher internada em Manaus

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização de familiares do paciente do paciente que entre em contato pelos números: 36474145, 3647-4140,99214-3253 ou procure o Serviço Social do hospital.

Ela também não possui documentação. Maria apresenta episódios de desorientação e confusão mental, o que dificulta a comunicação com a equipe da unidade, ela é diabética e no momento sua situação é estável.

