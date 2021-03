Hospital João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de pacientes

Manaus/AM - O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para encontrar os familiares de três pacientes internados em tratamento na unidade. O primeiro é José Oliveira dos Santos, 60 (foto do meio). Ele chegou à unidade, na segunda-feira (08), levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser encontrado desacordado, em casa, por vizinhos.

O paciente apresenta desorientação, está sob os cuidados da equipe de profissionais do HPS e precisa do acompanhamento de algum familiar. Conforme consta no registro de entrada no hospital, o nome da mãe do paciente é Dionizio Oliveira dos Santos. Segundo os vizinhos, os familiares do paciente são de Urucurituba, distante 208 quilômetros de Manaus.

Sem identificação - O serviço social do HPS também busca os familiares de dois pacientes sem documentos de identificação internados no setor de politrauma. Os pacientes são do sexo masculino, foram levados à unidade de saúde pelo Samu, após sofrerem agressão física e estão intubados.

O homem com as características de moreno claro, cabelos grisalhos, por volta dos 55 anos e estrutura mediana, entrou no HPS no último domingo (07). O outro paciente com as características de moreno claro, por volta dos 50 anos, baixo e magro, deu entrada no hospital na segunda-feira (08).

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias dos pacientes, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 ou que procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, Coroado, zona leste de Manaus.