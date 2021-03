Hospital Delphina Aziz recebe pacientes com Covid-19 de Rondônia

Rondônia recebeu pacientes do Sul do Amazonas. Atualmente, seis pacientes de Humaitá estão internados em UTI em Porto Velho.

O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, afirma que a operação visa retribuir a ajuda recebida de outros estados, durante a fase mais aguda da pandemia no Amazonas, em janeiro de 2021. Ele ressaltou que a prioridade do atendimento na rede ainda é para pacientes do Amazonas, tendo em vista que apesar da queda na ocupação de leitos, o Estado ainda mantém níveis altos de novos casos e óbitos.

Manaus/AM - O Hospital Delphina Aziz recebeu dois pacientes vindos de Rondônia, para tratamento da Covid-19. Um paciente chegou nesta sexta-feira (05) e outro no domingo (07). Em Rondônia, a situação da pandemia do novo coronavírus se agravou e mais de 100 pacientes esperam por leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.