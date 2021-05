Hospital de Combate à Covid-19 em Manaus alcança cerca de 450 altas médicas

Manaus/AM - Seis pacientes recuperados da Covid-19 receberam alta, nesta terça-feira (25), e elevaram para 452 altas médicas desde que o o Hospital de Combate à Covid-19 Nilton Lins (HCC-NL), foi reaberto em Manaus para o atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

A unidade hospitalar reabriu no dia 26 de janeiro para ampliar a capacidade de atendimento de pacientes com Covid-19, na rede estadual de saúde. A unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) possui 103 leitos, 81 leitos clínicos e 22 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e atendeu, até segunda-feira (24/05), 607 pacientes com Covid-19.



Assistência - De acordo com o gerente técnico do hospital, médico Elber Santos, 73% dos pacientes admitidos na unidade já tiveram alta. Segundo o médico, a recuperação dos pacientes deve-se ao tratamento alinhado entre a ciência e a humanização realizado na unidade.



“A partir do momento que entram aqui, (os pacientes) seguem um protocolo desenvolvido pelo hospital e com base no protocolo do Ministério da Saúde. Tratamento pautado pela ciência e caracterizado pela sua humanização. Creio que seja os dois pilares de sustentação desse número expressivo de altas", afirmou o médico.



A coordenadora de psicologia do hospital, Jéssica Vieira, ressaltou que o acompanhamento diário pelas equipes multidisciplinares é determinante para o retorno do paciente para o seu lar em menor tempo.



“As visitas são feitas todos os dias pela manhã e todos os profissionais de cada setor passam em todas as enfermarias e veem paciente por paciente. Um acompanhamento integral e multiprofissional. Eles conseguem ver que estão bem cuidados e isso diminui até mesmo o tempo de internação desses pacientes”, enfatizou.