Homem perseguido e morto a facadas em Manaus já tinha sofrido atentado

Manaus/AM - Lucivaldo Ribeiro do Nascimento, 32, assassinado a facadas na manhã de hoje (9), no bairro Campo Sales, pode ter sido morto por vingança. Conforme informações repassadas à Polícia Militar, o homem já havia sofrido uma tentativa de homicídio antes e foi jurado de morte novamente. Na ocasião, Lucivaldo se envolveu em uma briga, onde o homem o atacou e tentou golpeá-lo com uma faca. Ele reagiu, desarmou o suspeito e o agrediu a pauladas. O homem foi parar no hospital e avisou que vingaria. A família de Lucivaldo acredita que parentes dele possam estar envolvidos no crime, mas essa hipótese ainda será investigada pela Polícia Civil.

