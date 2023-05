Homem morre após perder controle da moto e se chocar contra árvore em avenida de Manaus

A Polícia Civil foi acionada e o local do acidente foi periciado. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

O homem estava de capacete, mas a força do impacto no canteiro central e depois na árvore não foi o suficiente para evitar o óbito. Ele não estava com nenhum documento de identificação oficial.

De acordo com informações de populares, o homem foi fechado por outro veículo e acabou perdendo o controle da moto do tipo Biz.

Manaus/AM - Um homem, que ainda não foi identificado, morreu neste domingo (14) após se chocar contra uma árvore do canteiro central da avenida Álvaro Maio, no bairro Presidente Vargas, na zona Centro-Sul de Manaus.

