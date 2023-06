Homem morre ao ser atropelado em avenida de Manaus

Manaus/AM- Um homem morreu em um acidente na madrugada desta sexta-feira (9), na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, zona centro-oeste.

O homem, de 33 anos, foi atropelado enquanto atravessava a via. O corpo dele foi encaminhado à sede do IML, no bairro Cidade Nova.

A polícia não informou se o veículo envolvido no acidente foi identificado. Este foi o terceiro acidente com vítimas fatais em menos de 24 horas, o primeiro ocorreu na estrada AM-070 e o segundo no bairro Japiim, na zona sul.