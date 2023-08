Homem mandou matar médico após irmão morrer ao ser liberado de hospital em Manaus

Manaus/AM - A polícia revelou, neste sábado (26), que Romário Ferreira da Silva, 28, mandou matar o médico Renato Morais da Silva, 35, para vingar a morte do irmão, que faleceu após ser liberado do Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

O irmão do suposto mandante, identificado como Rogélio, teria sido atendido pelo médico. "Os pais acham que a causa da morte de Rogélio foi omissão por parte do hospital e do médico Renato, responsável por atendê-lo. Inclusive entraram com uma ação judicial contra o Hospital 28 de Agosto, mostrando a revolta por parte da família com esse médico", disse o delegado Adriano Félix, titular do 22º DIP.

De acordo com o delegado, Rogélio chegou a fugir da UTI. "No prontuário médico consta que ele fugiu da UTI por conta própria e depois de alguns dias pegamos outro prontuário do Hospital Platão, onde ele deu entrada, ou seja, quando ele estava bem mal ele voltou para o hospital, mas acabou vindo a óbito", explicou.

Segundo Félix, o relatório médico de Rogélio mostrava um quadro de tuberculose e de problemas psiquiátricos. "Ele acabou se evadindo do hospital, não quis ficar mais. A mãe falou que de fato ele saiu, mas alegou que teria sido liberado pela equipe médica", disse. "Eles acham se não tivessem liberado o filho possivelmente ele não teria vindo a óbito".

Inconformado com a morte do irmão, Romário pagou um valor ao atirador Fábio Wenderson Tavares dos Santos, que está foragido, para matar o médico. Alice, namorada de Fábio, foi quem recebeu os valores no dia do atentado, sendo um pix de R$ 500 e um pix de R$ 3 mil, para matar Renato.

"Foi no celular dela que nós vimos as transferências e uma mensagem encaminhada pelo atirador para ela uma semana antes, no dia 15 de agosto. Ele estava na frente da residência da vítima", detalhou. O homem teria acompanhado a vítima durante sete dias antes de efetuar os disparos.

Em depoimento, a mulher deu detalhes sobre o pedido de Romário. "Ela menciona que o namorado dela [Fábio] teria que fazer o serviço a pedido de um sujeito. E que esse serviço seria matar um médico que teria liberado o irmão dele do 28 de Agosto e, ele teria vindo a óbito", disse o delegado, acrescentando que Rogélio morreu no dia 23 de julho.

Romário foi preso neste sábado (26) e encaminhado para prestar depoimento.