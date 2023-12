Homem leva tiro com a própria arma ao tentar assaltar PM

No confronto, a arma do assaltante disparou e o feriu. Ele foi encaminhado ao hospital e segue internado sob vigilância.

O crime ocorreu na Praça do Barão de Drummond, no bairro de Vila Isabel. Na ocasião, o PM foi surpreendido pelo acusado, mas a vítima reagiu e lutou com ele.

Um ladrão atrapalhado levou um tiro com a própria arma ao tentar assaltar um policial militar no Rio de Janeiro, nesse sábado (23).

