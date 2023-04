Homem é preso por ameaçar e agredir a ex em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 52 anos, foi preso nesta quinta-feira (27), pelos crimes de ameaça e lesão corporal cometidos contra sua ex-companheira. A prisão ocorreu na rua Gavião Belo, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Alon Michaleski, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o autor é ex-companheiro da vítima e a ameaçava constantemente. EPor conta disso, ela foi até a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra ele no dia 3 de março deste ano.

“Após tomarmos conhecimento do fato, foi solicitada à Justiça por medidas protetivas em favor da vítima, bem como o mandado de prisão em nome dele, e a ordem judicial foi decretada no dia 13 de abril, pelo 1º Juizado Especializado em Violência Doméstica”, explicou Michaleski.

Conforme a autoridade policial, com o mandado judicial decretado, os policiais seguiram em diligências e efetuaram a prisão do suspeito na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Procedimentos

O homem responderá por ameaça e lesão corporal, e será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.