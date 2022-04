Homem é preso após deixar criança sozinha em casa para beber em bar no Amazonas

Vizinhos contaram à polícia que era de costume o homem sair para beber e deixar a criança. Eles indicaram o endereço do estabelecimento que o suspeito frequentava e o mesmo foi encontrado bêbado no local.

Manaus/AM – Um homem foi preso após deixar a filha de 7 anos sozinha em casa para ir para um bar, no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas.

