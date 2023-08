Homem é preso após atear fogo em carro da família em Manaus

Manaus/AM -

Policiais Militares da 6° Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM) prenderam na noite desta quarta-feira (30) um homem, de 38 anos, após o mesmo tacar fogo no carro da própria família no final da tarde de hoje, no bairro Riacho Doce, em Manaus.

Segundo informações repassadas pela irmã do acusado, o homem estaria sob efeito de drogas e teria chegado em casa ‘revoltado’, o mesmo queria que todos saíssem da residência e sem seguida ateou fogo no veículo, as chamas se alastraram e quase atingiu a casa.

“Ele é acostumado a fazer isso, minha mãe faleceu de tanto sofrimento que passou na mão dele e acabou adoecendo, ele é usuário de drogas e já tentou matar meus sobrinhos com faca e martelo”, disse a irmã.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.