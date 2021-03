Homem é multado em R$ 28,6 mil por obra irregular em Manaus

No local, foram encontrados uma retroescavadeira e diversas árvores já haviam sido derrubadas. Os agentes chegaram até o local após várias denúncias, que devem ser feitas por meio do e-mail [email protected] .

Manaus/AM - Uma obra irregular na Área de Proteção Ambiental (APA) no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade, foi interditada nesta segunda-feira (08) após fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O proprietário foi multado em 250 Unidades Fiscais do Município (UFMs), aproximadamente R$ 28,6 mil, por conta do serviço de terraplanagem sem o devido licenciamento ambiental.

