Homem é espancado até a morte no meio de avenida em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi espancado até a morte, nesta quarta-feira (2), no meio da Avenida das Flores, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus.

De acordo com informações da polícia, a suspeita é que o homem estaria cometendo roubos na região quando acabou detido pela população e espancado até a morte. No entanto, investigações devem desvendar a motivação do crime.

De acordo com a perícia, a vítima, que trajava apenas uma calça jeans, sofreu graves ferimentos na cabeça ao levar pauladas. O homem estavam com um rasgo no pescoço e com a mandíbula afundada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e exames de necropsia devem confirmar a identidade da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.