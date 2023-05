Homem é condenado em Manaus por matar desafeto a pauladas e facadas na frente do filho

Manaus/AM - Paulo Roberto do Nascimento foi condenado a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado, durante julgamento pela 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, nesta terça-feira (16). O homem é acusado da morte de Leandro Oliveira Anajosa, no bairro Terra Nova II, na zona norte da capital.

De acordo com o TJAM, o réu, que atualmente mora em Goiás, participou do júri por videoconferência. No julgamento, o promotor de justiça Luiz do Rêgo Lobão pediu a condenação do réu, na pena correspondente ao crime de homicídio consumado, com a qualificadora do motivo fútil. A defesa, por sua vez, sustentou a negativa de autoria. O Conselho de Sentença não acolheu a tese da defesa, condenando o réu nos termos da pronúncia (homicídio qualificado por motivo fútil).

Após a condenação pelos jurados, o juiz de direito Carlos Henrique Jardim que presidiu a sessão de julgamento popular considerou, ao aplicar a pena de 21 anos de prisão, que a vítima deixou viúva e filho menor de idade, e que necessitou de tratamento psicológico, pois presenciou o delito. O juiz destacou, ainda, na sentença que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que impossibilitou a defesa da vítima, além de notar ter sido premeditado.

“A personalidade do agente exprime grave insensibilidade e menoscabo para com a vida humana, tendo matado a vítima sob pauladas e facadas; além disso, o comportamento da vítima, em nada contribuiu para o delito”, diz trecho da sentença.

O crime - De acordo com o Inquérito Policial, por volta das 19h30 do dia 15 de fevereiro de 2015, Beto, Paulo César do Nascimento, vulgo “Paulo Cabeça”, e um terceiro homem conhecido por “Coari”; na rua Beco das Pedras, bairro Terra Nova III, surpreenderam Leandro e o atacaram com facadas e pauladas, matando-o no local.

O motivo do crime teria sido uma discussão ocorrida entre os acusados e a vítima, dias antes. Paulo Cesar do Nascimento e Coari não foram localizados pela Polícia Civil e, por isso, não chegaram a ser denunciados pelo Ministério Público do Estado do Amazonas.