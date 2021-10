Homem é condenado a 12 anos por estuprar os filhos de 1 e 4 anos em Manaus

Manaus/AM - Um homem, de 41 anos, foi condenado a 12 anos de prisão nesta quinta-feira (21) pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra os próprios filhos, uma menina de 4 anos e uma menino de um 1 e 7 meses. O crime aconteceu em 2010, em Manaus.

Policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) efetuaram a prisão por volta das 6h, no bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade.

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, explicou que a mãe das crianças sempre as deixava aos cuidados de sua irmã. Porém, na ocasião do crime, a mulher estava viajando, e ela teve que deixar as crianças com o pai delas.

“No dia do crime, o infrator se aproveitou do momento em que as crianças foram dormir, e se deitou na mesma cama que eles. Naquela ocasião, ele tirou a calcinha da sua filha e praticou os atos libidinosos na menina, bem como em seu filho”, disse a delegada.