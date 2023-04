Homem é assassinado a facadas e tem corpo jogado em terreno baldio em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Zaqueu Almeida da Silva, 30, foi assassinado a facadas e foi encontrado neste sábado (29), em um terreno baldio na Rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, o homem teria tido um desentendimento com um suspeito na noite anterior. Já na manhã de hoje, moradores se depararam com o homem sem vida no terreno e a polícia foi acionada.

A vítima estava com várias perfurações causadas por golpes de faca. A arma do crime foi abandonada pelo assassino ao lado do corpo.

Após perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sendo investigado.