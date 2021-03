Homem desaparece misteriosamente após sair de casa em Manaus

Manaus/AM - Márcio da Cruz Lima, de 37 anos, desapareceu na madrugada deste domingo (7), após sair da casa onde mora, na rua Jasmim Verde, Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Especializada, a cunhada de Márcio diz o homem saiu de casa por volta das das 5h e desde então os familiares não tiveram mais notícias dele. Quem tiver informações sobre a localização de Márcio, entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

