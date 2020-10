'Heróis nos Hospitais', levam brinquedos à crianças internadas em Manaus

Há 5 anos o empresário Marcelo Generoso e sua família realizam o projeto social 'Heróis nos Hospitais', todo ano na época do dia das Crianças e no Natal. O principal objetivo do projeto é levar carinho, atenção, amor e alegria para as crianças que estão nos hospitais, que ao receber um brinquedo esbanjam um sorrisão.

Como o ano de 2020 está totalmente diferente, neste ano a equipe foi reduzida por conta da pandemia, mas mesmo assim as crianças não deixaram de receber o carinho que o projeto leva todo ano nos hospitais de Manaus.

Esse ano quatro hospitais receberam o projeto o Hospital Infantil João Lucio na Zona Leste, Hospital da Criança da zona sul, Instituto da Criança do Amazonas, além do Hospital Infantil da zona Oeste. Nesta edição foram distribuídos cerca de 700 brinquedos além de fraldas e lenços umedecidos.

No Instituto da Criança do Amazonas a equipe não pode entrar. O hospital está totalmente dedicado as crianças com COVID-19. Mas mesmo assim os brinquedos foram deixados aos profissionais do local, para serem entregues as crianças.

Este ano Marcelo Generoso foi agraciado com a placa de 18 anos do hospital da criança na zona oeste. "Divido com Deus o meu guia, minha esposa Regina Loiola que está comigo nesse lindo projeto. Agradeço aos voluntários da alegria na pessoa do meu amigo e irmão Luciano Maquine. Agradeço a direção do hospital e todos os funcionários pelo carinho conosco. Deus é bom! Missão cumprida!", disse.

Os Heróis da Alegria é um grupo de amigos que o objetivo de levar um pouco de alegria às crianças, amenizando o sofrimento dos que passam por momentos difíceis nos hospitais.