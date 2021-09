Herdeira do Hospital Santa Júlia, mulher de empresário morto em café está grávida de 3 meses

O empresário de 29 anos foi assassinado com ao menos três tiiros na cabeça, dentro do próprio estabelecimento, após chegar de motocicleta ao local.

Manaus/AM - A médica Elza Gonçalves, herdeira da rede de hospitais Santa Júlia, é esposa do empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, que foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (1º) dentro do seu estabelecimento, o Mizes Café, na Avenida Ayrão, Praça 14, zona Sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.