Hemoam recomenda agendamento para doadores do tipo A+ e B+ em Manaus

A medida é temporária e importante para que haja uma administração eficiente do estoque e para evitar o descarte de material biológico por vencimento. O armazenamento de bolsas de sangue do tipo A+ e B+ está com um superávit de 400% e 800%, respectivamente. Por esse motivo, os doadores estão sendo orientados para adiarem ou agendarem suas doações de acordo com a administração dos estoques.

Manaus/AM - Os doadores do tipo sanguíneo A+ e B+ devem agendar para realizarem doações na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) para evitar o descarte de bolsas desses fatores, considerando que o estoque de A+ e B + estão bem acima da demanda.

