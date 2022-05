Guardas municipais começam a treinar para o uso de arma de fogo em Manaus

Manaus/AM - Guardas municipais começaram, nesta quinta-feira (19), o treinamento para o uso de armas de fogo em Manaus. Os 63 aprovados na 1º fase estão recebendo as aulas no Centro de Treinamento de tiro indoor da Zeta Firearms, na avenida Compensa, zona Oeste.

O conteúdo programático é baseado na grade curricular da disciplina Armamento e Tiro da Guarda Municipal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Polícia Federal, na qual são apresentadas as normas e procedimentos importantes para habilitar o guarda municipal a usar as técnicas adequadas para o manuseio de arma de fogo.



Além da prática de tiro em estande com pistola, o conteúdo desta etapa inclui a manutenção dos armamentos; o atendimento pré-hospitalar tático no caso de ferimentos por arma de fogo; o manejo e condução das armas de fogo; a identificação de meios de proteção e tomada de posições, definindo cobertura e abrigo.



Também estão inseridos os fundamentos do tiro, envolvendo base, empunhadura, visada, acionamento do gatilho e respiração; técnicas de tiro, como tiro duplo e acompanhamento do alvo; técnicas de tiro defensivo, com técnicas de tiro em baixa luminosidade, embarcado e em deslocamento; técnicas de carregamento do armamento, administrativo e tático; e orientações sobre como identificar e sanar panes e/ou incidentes envolvendo tiro.