Grupo protesta em frente ao TJAM após ordem de reintegração de posse em Manaus

Manaus/AM - Um grupo de moradores protestou em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na manhã deste quarta-feira (19), contra uma ordem de reintegração de posse em uma área de terreno particular no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

De acordo com o manifestante Emerson da Silva Pereira, de 45 anos, o grupo estava morando na área há cerca de 8 meses e desde que os donos do terreno tomaram conhecimento sobre da ocupação, eles estão tentando retirá-los à força.

“Temos documentos que provam que aquela terra não é particular e o nosso advogado está conversando com representantes do TJAM para que voltem atrás e não aprovem essa reintegração”, disse.