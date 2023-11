Grupo de apoio à criança com câncer recebe ação da PRF em Manaus

O Projeto contará também com a apresentação da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar.

A ação faz parte da “Campanha Policiais Contra o Câncer Infantil” e contará com palestras educativas sobre educação no trânsito, atividades operacionais, como a Ronda Legal com as crianças.

Manaus/AM – O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) receberá ações educativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (24). O evento acontecerá a partir das 8h, na sede do GACC, na avenida Domingos Jorge Velho, n° 14, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

