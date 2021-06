Grupo de 40 a 51 anos já tem mais de 100 mil pessoas vacinadas em Manaus

Podem se vacinar as pessoas de 40 a 44 anos e as de 45 a 51 anos, que não puderam se imunizar no sábado, dia dedicado a essa faixa etária. Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência.

O serviço pode ser acessado pelo link bit.ly/filometrovacina e a relação completa das unidades, com endereços e geolocalização, pode ser consultada no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais oficiais da secretaria.

A ação conta com 57 pontos de atendimento, incluindo grandes postos e salas de vacina de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de cinco escolas da rede pública, que permanecem abertos até as 17h.

