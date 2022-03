Grupo assalta restaurante e durante fuga rouba viatura do IMMU em Manaus

Manaus/AM – Um grupo formado por quatro homens assaltaram, na tarde deste domingo (27), o restaurante Tropeiro, localizado na avenida Recife, bairro Flores, na zona Centro-Sul. Durante a fuga, os criminosos ainda roubaram uma viatura do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Um dos agentes relatou que após o assalto, o grupo armado tentou roubar um carro na Rodoviária, mas o condutor percebeu a ação, jogou a chave do veículo e fugiu do bando. Sem sucesso, os criminosos tentaram roubar o carro de um outro homem no estacionamento de um supermercado, nas proximidades.

Há informações que o cliente foi baleado no braço. O grupo não conseguiu levar o veículo e roubou a viatura do IMMU que estava no viaduto durante fiscalização.

Ainda segundo o agente, os assaltantes seguiram sentido Avenida Desembargador João Machado. Durante a fuga, eles colidiram o veículo e fugiram a pé para uma área de mata. Um dos assaltantes foi preso.