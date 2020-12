Grave acidente deixa vítimas presas às ferragens em Manaus

Manaus/AM - Um grave acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou duas pessoas presas às ferragens e outras duas feridas na manhã desta sexta-feira (25), na avenida Autaz Mirim, zona leste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 08h quando o motorista do carro modelo Uno, de placa KPC-4662, perdeu o controle e atingiu o veículo modelo Corsa, onde estava Arlesson Cruz Silva, a namorada que está grávida de 6 meses, e duas crianças.

Arlesson e o condutor do outro carro ficaram presos às ferragens. Ambos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas foram levadas para os hospitais Platão Araújo e João Lúcio. Uma das crianças saiu ilesa do acidente.