Grandes nomes da música gospel levam mensagem de fé no Passo a Paço

Manaus/AM - A programação do palco Caboquinho do Passo a Paço, nesta terça-feira (06), teve louvor gospel e oração com o cantor Tonny Salles, banda Art Trio, banda Atrium, André Valadão e a muito aguardada Bruna Karla.

O primeiro a se apresentar foi o cantor local Tony Salles, que fez o público dançar um forró gospel bem animado. Além do cantor e pastor André Valadão que fez o público adorar a Deus durante o festival.

Quem também fez o público adorar a Deus foi o Art Trio, grupo da igreja Adventista, que já tem 24 anos trabalhando juntos e louvando o nome de Deus, Bau Marcos, Darlene Lima e Dieny Meira.

Bau Marcos disse que já veio outras vezes ao Amazonas e que o calor do nortista é único, em especial, o calor do manauara. “Já viemos outras vezes a Manaus e a outros municípios aqui do Amazonas, amamos os nortistas, mas o calor do manauara é único, a receptividade desse povo é fenomenal”, ressaltou Marcos.

Dando continuidade à noite gospel, a banda Atrium, composta por músicos cristãos de Manaus, fizeram o pré-show da grande atração da noite, Bruna Karla. O vocalista da banda, Felipe Netto, se emocionou durante os louvores e sua adoração a Deus.

Com muita simpatia, a cantora gospel Bruna Karla fez um show gigante. Uma voz forte, um timbre encantador, cantou seus principais e conhecidos louvores e fez o público louvar junto.