Governo repassa R$ 20 milhões à Prefeitura para Passe Livre Estudantil em Manaus

Manaus/AM – O Governo do Amazonas repassou R$ 20 milhões à Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (30), referente a quinta parcela do convênio que permite a manutenção do Passe Livre Estudantil.

O repasse feito pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), faz parte do convênio assinado em janeiro de 2023, que garante a gratuidade da passagem de ônibus aos estudantes das escolas públicas de Manaus.

De acordo com o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, ao todo, R$ 100 milhões já foram repassados em 2023 com esse fim, restando apenas a última parcela de R$ 20 milhões, que deve ser paga até o fim do ano, completando os R$ 120 milhões da parte que cabe ao Estado no convênio firmado. O Passe Livre beneficia cerca de 170 mil alunos.