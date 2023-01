Governo diz à Justiça que Exército recebeu bolsonaristas no CMA em Manaus

Manaus/AM - Os bolsonaristas acampados em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), localizado na zona Oeste de Manaus, tiveram espaços cedidos dentro do próprio quartel para guardar os materiais das manifestações, é o que aponta um relatório da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e da Procuradoria-Geral do Estado enviados à casa Civil e à Justiça Federal.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16) pelo site UOL.

"Requer ao Juízo da 1ª Vara a comunicação, com urgência, ao Supremo Tribunal Federal, endereçada ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Morais, do possível descumprimento das medidas determinadas na ADPF 519/DF por parte do Comando Militar da Amazônia", diz trecho da manifestação do MPF assinada pela procuradora-regional dos Direitos do Cidadão em Exercício, Ana Carolina Haliuc Bragança.

Os manifestantes foram retirados do local na segunda-feira (9) após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e da 1ª Vara Federal do Amazonas pelo fim do acampamento.