Governo deve construir novo hospital psiquiátrico em Manaus

Desde 2013, a unidade não é mais destinada para internação permanente dos pacientes com este perfil. Os internos do local que não tinham familiares foram transferidos para o Serviço Residencial Terapêutico Lar Rosa Blaya.

O Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro atende em média 15 pacientes por dia, possuindo oito leitos de urgência e mais 20 leitos de retaguarda, totalizando 28 leitos. O atendimento na unidade é exclusivo para urgência e emergência 24h em psiquiatria. Atende pacientes com perfil de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno do humor, transtornos relacionados a uso de substâncias químicas e outros.

O projeto está em fase de elaboração orçamentária para aprovação e posterior licitação, pois o prédio do Caic também passará por adequações antes de receber os pacientes do Eduardo Ribeiro.

Além da parte física, a unidade está tendo melhorias nos serviços. A SES-AM planeja a mudança provisória do Centro Psiquiátrico para o local onde estava funcionando o Centro de Atenção Integrada à Criança (Caic) Rubim de Sá, localizado no bairro Planalto, desativado desde 2020.

O prédio do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER), localizado na Avenida Constantino Nery, será revitalizado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (12), Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) está providenciando as obras no local.

Desde 2013, a unidade não é mais destinada para internação permanente dos pacientes com este perfil. Os internos do local que não tinham familiares foram transferidos para o Serviço Residencial Terapêutico Lar Rosa Blaya.

O Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro atende em média 15 pacientes por dia, possuindo oito leitos de urgência e mais 20 leitos de retaguarda, totalizando 28 leitos. O atendimento na unidade é exclusivo para urgência e emergência 24 horas em psiquiatria. Atende pacientes com perfil de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno do humor, transtornos relacionados a uso de substâncias químicas e outros.

O projeto está em fase de elaboração orçamentária para aprovação e posterior licitação, pois o prédio do Caic também passará por adequações antes de receber os pacientes do Eduardo Ribeiro.

Além da parte física, a unidade está tendo melhorias nos serviços. A SES-AM planeja a mudança provisória do Centro Psiquiátrico para o local onde estava funcionando o Centro de Atenção Integrada à Criança (Caic) Rubim de Sá, localizado no bairro Planalto, desativado desde 2020.

De acordo com a SES-AM, alternativas estão sendo avaliadas para utilização do atual Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER), localizado na Avenida Constantino Nery, que passará por revitalização.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.